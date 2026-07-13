Ucraina Zelensky a Parigi per il vertice dei Volenterosi | focus su difesa aerea e sanzioni alla Russia

Da ildifforme.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi si tiene il vertice della Coalizione dei Volontari, con la partecipazione del presidente ucraino. Al centro della riunione ci sono discussioni sulla difesa aerea e sulle sanzioni contro la Russia. La giornata coinvolge anche il Consiglio Affari Esteri, con incontri tra rappresentanti europei e il leader ucraino. L’obiettivo è rafforzare il sostegno internazionale e coordinare le misure di risposta.

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Giornata cruciale per il sostegno europeo all'Ucraina tra il vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, il Consiglio Affari Esteri dell'Ue a Bruxelles e una nuova ondata di attacchi con droni sul territorio russo Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskyè atteso oggi a Parigi per incontrare il premier franceseEmmanuel Macrone partecipare alvertice della Coalizione dei Volenterosi, appuntamento dedicato al rafforzamento del sostegno europeoall’Ucraina. Prima della riunione dei leader è previsto il debutto dellanuova Coalizione anti-missili balistici, iniziativa che punta a rafforzare la difesa aerea di Kiev attraverso la cooperazione tra governi e industrie europee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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