Nella notte, droni e missili hanno colpito la regione di Kiev, causando 14 morti e 76 feriti. Il presidente ucraino ha chiesto ai partner europei di decidere a favore della difesa aerea durante un incontro ad Ankara. Lo scontro tra Russia e Ucraina prosegue con nuovi attacchi, mentre le vittime si sommano alle precedenti. Non ci sono altre informazioni sui danni o sulle conseguenze immediate degli attacchi.

Continua lo scontro tra Russia e Ucraina. Nella notte droni e missili sulla regione di Kiev hanno provocato 14 morti e 76 feriti. Zelensky: "Alleati decidano per la nostra difesa aerea ad Ankara" Notte di fuoco inUcraina. Ondate di droni e missilirussihanno colpito la regione di Kiev uccidendo14 persone e provocando 76 feriti. Le vittime e i danni hanno spinto il presidenteVolodymyr Zelenskyad esortare i suoi alleati dicendo che è “fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, lascino ilvertice Nato di Ankaracon decisioni forti a favore della nostradifesa aereae quindi dellaprotezionedella vita dei cittadini comuni“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ildifforme.it - Ucraina, nuovo raid russo su Kiev, Zelensky: ‘Partner europei ad Ankara decidano a favore della nostra difesa aerea’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, Zelensky: «Attacchi russi, almeno 22 morti»

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Zelensky: "Raid su Mosca risposta a droni russi su chiesa a Kiev"La Russia ha lanciato droni contro la Lavra di Pechersk a Kiev, uno dei principali siti religiosi cristiani.

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 10 mortiUn attacco russo a Kiev ha causato almeno 10 morti e 46 feriti, tra cui cinque bambini.

Temi più discussi: Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kyiv; Ucraina, nuovo raid russo. Morta anche una bambina; L'attacco più massiccio di sempre su Kiev, 17 morti. Per Mosca è una ritorsione; Mosca attacca Kiev: almeno 25 morti. Zelensky: Reagiremo sicuramente.

UCRAINA | A Sumy in corso operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe contro civili. Quattro vittime, tra cui un bambino, 27 persone ferite, tra cui sei bambini. Lo scrive Zelensky su X. #ANSA x.com

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: almeno 14 morti e 76 feriti. LIVEForti esplosioni a Kiev durante un'allerta missilistica: le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale. Su Telegram il capo dell'amministrazione militare della Capitale, Timur Tkache ... tg24.sky.it

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 10 mortiKiev, Ucraina, 6 luglio 2026 (AP Photo/Danylo Antoniuk) Situazione critica a Kiev, in Ucraina, ... msn.com

Putin esercita pressioni su Lukashenko per aprire un nuovo fronte contro l'Ucraina mentre la Bielorussia resiste reddit