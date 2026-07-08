Durante il vertice, il presidente ucraino ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti, ricevendo il supporto di alcuni sostenitori chiamati “volenterosi”. In quell’occasione, ha anche rivolto critiche a Gazprom, azienda russa del settore energetico.

Fra gli incontri più attesi al vertice c’è stato quello fra Trump e il presidente ucraino Zelensky, che incassa il sostegno dei cosiddetti “volenterosi” e lancia un attacco a Gazprom. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Zelensky incassa il sostegno dei volenterosi

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