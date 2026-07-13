Ucraina si continua a morire Cremlino | Volenterosi istigatori della guerra
La guerra in Ucraina prosegue con nuovi scontri e bombardamenti, mentre da Mosca arrivano accuse all’Occidente, definito come “volenterosi istigatori della guerra”. Non ci sono segnali di un’intesa imminente e le vittime continuano a crescere in territorio ucraino. La situazione rimane tesa, con il conflitto che si protrae senza indicazioni di una risoluzione a breve termine.
La guerra in Europa prosegue senza sosta. Dalla Russia giungono nuove accuse contro l’Occidente, definito dal Cremlino come un insieme di “volenterosi istigatori della guerra”, mentre in Ucraina si continua a morire sotto i bombardamenti. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Ucraina, si continua a morire. Cremlino: Volenterosi istigatori della guerra
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ucraina, il Cremlino contro il vertice di Parigi: «Volenterosi istigatori di guerra». Droni su Mosca, tre morti
La Russia attacca di nuovo l’Europa e la coalizione dei volenterosi: “Sono istigatori della guerra”. Il duro affondo del CremlinoIl Cremlino ha accusato l’Europa di essere parte dell’istigazione alla guerra, in un intervento che precede una riunione sulla crisi ucraina a Parigi.
Temi più discussi: Ucraina: il punto sull’avanzata russa a Kostyantynivka, dove si continua a combattere; Il 5% in armi, gli aiuti all'Ucraina: si alza il sipario sulla Nato 3.0; La Nato stanzia 140 miliardi per Kyiv; L’Ucraina rivuole i bambini portati in Italia.
Ucraina, la premier Svyrydenko si dimette: Zelensky prepara un nuovo rimpasto @Corriere cambia la guerra, la Russia attacca e uccide ma l’Ucraina continua a indebolire l’apparato militare ed energetico di Putin, @martaserafini x.com
Risk&Strategy WEEKLY #23/26 è online! News & Analisi: Ucraina, il punto sull'avanzata russa a Kostyantynivka, dove si continua a combattere; L'Olanda finanzia 700 missili da crociera RUTA per l'Ucraina: un cambio di paradigma nella difesa europea facebook
Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Cremlino: Istigatori della guerraMosca: a breve un nuovo scambio di prigionieri con l'Ucraina Il prossimo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avverrà a breve, ma la data non è ancora stata resa nota, ha dichiarato ai giornali ... msn.com
La lezione dell'Ucraina che Taiwan continua a perdere: non sono i droni, è tutto quello che c'è intorno reddit
Guerra Ucraina, Zelensky sostituisce primo ministro. No accordo Ue su sanzioni RussiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, droni russi su Kharkiv e Dnipro: feriti e danni a infrastrutture. LIVE ... tg24.sky.it