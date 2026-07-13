Ucraina si continua a morire Cremlino | Volenterosi istigatori della guerra

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guerra in Ucraina prosegue con nuovi scontri e bombardamenti, mentre da Mosca arrivano accuse all’Occidente, definito come “volenterosi istigatori della guerra”. Non ci sono segnali di un’intesa imminente e le vittime continuano a crescere in territorio ucraino. La situazione rimane tesa, con il conflitto che si protrae senza indicazioni di una risoluzione a breve termine.

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La guerra in Europa prosegue senza sosta. Dalla Russia giungono nuove accuse contro l’Occidente, definito dal Cremlino come un insieme di “volenterosi istigatori della guerra”, mentre in Ucraina si continua a morire sotto i bombardamenti. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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