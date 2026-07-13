Ucraina si continua a morire Cremlino | Volenterosi istigatori della guerra

Notizia in breve

La guerra in Ucraina prosegue con nuovi scontri e bombardamenti, mentre da Mosca arrivano accuse all’Occidente, definito come “volenterosi istigatori della guerra”. Non ci sono segnali di un’intesa imminente e le vittime continuano a crescere in territorio ucraino. La situazione rimane tesa, con il conflitto che si protrae senza indicazioni di una risoluzione a breve termine.