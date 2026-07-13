Ucraina nasce coalizione antibalistica | ‘Non contro un popolo ma a difesa del nostro’

Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, è stata annunciata la nascita di una nuova coalizione chiamata “Coalizione integrata anti-missili balistici”. L'iniziativa non è rivolta contro un popolo specifico, ma mira a rafforzare la difesa collettiva contro i missili balistici. L'incontro è stato organizzato dal presidente francese e ha coinvolto diversi paesi che hanno deciso di collaborare per contrastare questa minaccia.

A Parigi, nel corso deivertice dei Volenterosiorganizzato dal presidente franceseEmmanuel Macron, è stata creata la“Coalizione integrata anti-missili balistici”. Ne fanno parte10 Paesi europei: Italia, Ucraina, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, e Regno Unito. Stando al testo firmato dagli Stati membri, l’iniziativa nasce dalla consapevolezza della “crescente minaccia rappresentata dai missili balisticie la sempre maggiore importanza delle capacità di difesa per la sicurezza del continente europeo“. Avendo ben chiara la minaccia che laRussiarappresenta per il Vecchio Continente, i dieci mettono nero su bianco la loro convinzione che “la protezione dell’Europa richieda una soluzione globale basata suuna struttura integrata di difesa missilisticaper dissuadere e neutralizzare future minacce“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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