Ucraina al via ennesimo vertice dei Volenterosi a Parigi

Nove Paesi, tra cui l’Italia, hanno formato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. L’accordo è stato annunciato al termine del vertice dei Volenterosi a Parigi, il primo risultato concreto di questa riunione. La coalizione si concentrerà sulla cooperazione tecnologica e sulla condivisione di risorse per rafforzare la difesa contro minacce missilistiche. La creazione di questa alleanza mira a migliorare la sicurezza regionale senza specificare le modalità di implementazione o i tempi previsti.

Il primo risultato, concreto, non si fa attendere: nove Paesi – tra cui l’Italia – hanno creato una coalizione per sviluppare “capacità antimissile balistico” in Europa. E anche dal Regno Unito arriva una decisione importante: Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi per Kiev, come annunciato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l’intesa con il primo ministro Keir Starmer a margine del vertice. “Ciò consentirà all’Ucraina di avvalersi di una gamma più ampia di fornitori nel settore della difesa. In questo modo potrà procurarsi ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia”, ha sottolineato von der Leyen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Zelensky a Parigi per il vertice dei Volenterosi: focus su difesa aerea e sanzioni alla RussiaA Parigi si tiene il vertice della Coalizione dei Volontari, con la partecipazione del presidente ucraino.

A Parigi la parata dei volenterosi, Macron: “Siamo con l’Ucraina”A Parigi si è svolta una parata con partecipanti volontari, mentre il presidente ha dichiarato: “Siamo con l’Ucraina”.

Ucraina: Zelensky chiede a Usa via libera licenza produzione missili PatriotOggi massicci raid su Kiev (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un maggiore sostegno ... ilsole24ore.com

Ucraina: in fiamme la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell’Unesco e uno dei luoghi più sacri del Paese. Metropolita Epifanio, ennesimo crimine russo contro ...A seguito del massiccio attacco russo su Kiev questa notte, è scoppiato un incendio nella cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, conosciuto anche come Pe?erska Lavra. agensir.it