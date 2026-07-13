Omicidio-suicidio a Bologna spara due colpi di pistola alla moglie e si uccide | La porta lasciata socchiusa e un biglietto dove parla del testamento

Un uomo ha ucciso la moglie sparandole due colpi di pistola e poi si è tolto la vita, sabato mattina in un appartamento al quarto piano di via Shakespeare a Bologna. La porta era lasciata socchiusa e accanto è stato trovato un biglietto in cui si menzionava un testamento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, ma per l’uomo e la donna non c’è stato nulla da fare. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti.

Un omicidio-suicidio si è consumato sabato 11 luglio mattina in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare, a Bologna, dove l'82enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che dormiva nel letto, e poi rivolgendo l'arma contro se stesso, con un terzo colpo. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, a spingere l'uomo al gesto potrebbe essere stata una grave malattia della moglie. L'allarme al 118 si è rivelato inutile, perché per la coppia non c'era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Bologna, uccide la moglie e si toglie la vita: trovati in casa dal figlio - Vita in diretta 22/04/26

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