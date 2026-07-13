La Juventus ha iniziato ufficialmente la stagione 2026-2027 con le visite mediche e i test fisici svolti questa mattina al JMedical. Successivamente, la squadra si è spostata al centro di allenamento per il primo allenamento stagionale sotto la guida di Luciano Spalletti. Tra i temi di mercato, si parla di trattative riguardanti Yildiz e Thuram, mentre Douglas Luiz rappresenta una possibile chiave per le mosse del club.

2026-07-13 19:06:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: È iniziata la stagione 202627 della Juventus. Questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati al JMedical per le visite mediche e i primi test fisici prima dell’allenamento agli ordini di Luciano Spalletti al Juventus Training Center. Assenti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, che rientreranno nelle prossime settimane. Tra i bianconeri spiccano tanti calciatori di rientro dai prestiti, come Arthur e Douglas Luiz, e l’unico acquisto estivo, Jeff Ekhator. Sorrisi anche dai calciatori in cerca di riscatto dopo una stagione difficile, come Michele Di Gregorio e Lois Openda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Yildiz e Thuram, la situazione. Douglas Luiz e Spalletti, la chiave Juve

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