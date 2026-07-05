Juve caccia al play | spunta la pista Inao Spalletti proverà anche a rilanciare Douglas Luiz

Notizia in breve

La Juventus cerca un centrocampista e avrebbe individuato nel profilo di Inao una possibilità. Nel frattempo, l'allenatore Spalletti sta considerando di proporre nuovamente Douglas Luiz, puntando sulla sua esperienza. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la mediana, ma ancora nessuna trattativa ufficiale è stata confermata. Spalletti sta testando varie soluzioni per migliorare la rosa prima della fine della sessione di mercato.