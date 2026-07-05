Juve caccia al play | spunta la pista Inao Spalletti proverà anche a rilanciare Douglas Luiz
La Juventus cerca un centrocampista e avrebbe individuato nel profilo di Inao una possibilità. Nel frattempo, l'allenatore Spalletti sta considerando di proporre nuovamente Douglas Luiz, puntando sulla sua esperienza. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la mediana, ma ancora nessuna trattativa ufficiale è stata confermata. Spalletti sta testando varie soluzioni per migliorare la rosa prima della fine della sessione di mercato.
Il titolo del film c’è, almeno nei pensieri: così ti rilancio la Juventus. Il regista con cui girarlo in campo, non ancora. Luciano Spalletti si fida di Manuel Locatelli, piazzato al centro della Juventus dopo le incomprensioni azzurre e fresco di rinnovo, ma ha un debole per i play più classici e non abbandona la speranza di alternare - o affiancare - al capitano un “Lobotka”. Se non quello originale, al momento non così facile da strappare al presepe napoletano di Massimiliano Allegri, almeno una statuetta simile a quella dello slovacco o di David Pizarro, altro storico architetto spallettiano. La principale idea resta quella fatta in casa: puntare su Douglas Luiz, il 13 luglio atteso al raduno della Continassa dopo una stagione vissuta in prestito tra Nottingham Forest e Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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