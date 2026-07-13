Proseguirà lunedì 13 luglio 2026 l'appuntamento con Tutto per la mia famiglia, la serie tv turca in onda da poche settimane su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La dizi è stata interamente trasmessa in Turchia, con il titolo di Kardeslerim, ha 132 puntate da 130 minuti circa, qualcuna anche da 150, riadattate per l'Italia al formato da 45 minuti. Potenzialmente, soprattutto quando riprenderà la programmazione autunnale e lo spazio per le dizi sarà ridotto, potrebbe andare a lungo in onda su Canale 5. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana dal 13 al 17 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio

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Tutto per la mia famiglia Anticipazioni 10 Luglio

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