tutto per la mia famiglia anticipazioni dal 13 al 17 luglio

Tutto per la mia famiglia (titolo originale Karde?lerim) è l’ultimo serial turco arrivato su Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 13 al 17 luglio in daytime – assisteremo alle conseuenze della violenta sfuriata di Sengül. I fratelli Eren reairanno decidendo di andarsene, ma qualcosa farà cambiare loro idea. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 13 al 17 luglio). Gli effetti della sfuriata di Sengül per quanto accaduto a Orhan non tardano ad arrivare. Mentre l’uomo è in terapia intensiva, i ragazzi decidono di lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman, dove vive lo zio materno. Quando l’uomo lascia l’ospedale e scopre quanto accaduto, si precipita per fermarli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tutto per la mia famiglia Anticipazioni 10 Luglio

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