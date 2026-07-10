Nel corso della prossima settimana, un ragazzo viene arrestato dopo una lite con il fratello. Dopo la discussione, si rifugia a casa di una compagna di scuola e scoppia una rissa con l’ex fidanzato della stessa. La polizia interviene e procede con l’arresto del minore. La vicenda si sviluppa tra tensioni familiari e conflitti tra giovani, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze.

© US Mediaset Ömer finisce in manette nei prossimi episodi di Tutto per la mia Famiglia. In seguito ad una discussione con il fratello Kadir, il ragazzino si rifugia infatti a casa di Ayse, una sua compagna di scuola, e si rende protagonista di una feroce rissa con Tolga, l’ex fidanzato della giovane. Ömer viene dunque arrestato quando Tolga lo accusa di averlo picchiato. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Tutto per la mia Famiglia è in onda, la prossima settimana, con un doppio episodio, dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tutto per la mia Famiglia, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Ömer viene arrestato

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TUTTO PER LA MIA FAMIGLIA ANTICIPAZIONI TRAME dal 13 al 17 LUGLIO: ADDIO FAMIGLIA EREN! FINALE SHOCK

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