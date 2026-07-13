Tutti gli autovelox dell’Unione sono pienamente operativi
Tutti gli autovelox dell’Unione sono ora pienamente operativi. I nove comuni della Bassa Romagna hanno iniziato a applicare il nuovo decreto ministeriale del 8 giugno 2026, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi di rilevamento della velocità. Il decreto riguarda le modalità di controllo e verifica degli autovelox installati sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche o aggiornamenti alle apparecchiature esistenti.
I nove comuni della Bassa Romagna iniziano a fare i conti con gli effetti del nuovo decreto ministeriale dell’8 giugno 2026, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, che disciplina le procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi di rilevamento della velocità. L’obiettivo: mettere fine al caos e a una lunga stagione di ricorsi roventi sulle multe per eccesso di velocità, da ultimo anni di ordinanze della Corte di Cassazione hanno annullato le sanzioni insistendo sulla necessità che i dispositivi siano omologati e non solo approvati. Di fatto, il decreto sfoltisce la flotta di autovelox legali in circolazione, autorizzati a sanzionare i veicoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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