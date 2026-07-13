Tutti gli autovelox dell’Unione sono pienamente operativi

Notizia in breve

Tutti gli autovelox dell’Unione sono ora pienamente operativi. I nove comuni della Bassa Romagna hanno iniziato a applicare il nuovo decreto ministeriale del 8 giugno 2026, pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le procedure di omologazione, taratura e verifica dei sistemi di rilevamento della velocità. Il decreto riguarda le modalità di controllo e verifica degli autovelox installati sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche o aggiornamenti alle apparecchiature esistenti.