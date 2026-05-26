Sulle Statali sono attivi gli autovelox | il calendario dei controlli

La Polizia Stradale sta effettuando controlli con autovelox sulle strade statali in Lombardia. È stato diffuso il calendario con le date previste per i controlli.

Proseguono i controlli della Polizia Stradale con l'utilizzo degli autovelox sulle Statali della Lombardia. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Sulle Statali sono accesi gli autovelox: il calendario dei controlliSulle strade statali della Lombardia sono stati installati e sono in funzione diversi autovelox.

Gli autovelox sono accesi sulle Statali: ecco il calendario dei controlliGli autovelox sono attivi sulle strade statali lombarde e vengono utilizzati regolarmente dalla Polizia Stradale per eseguire i controlli.

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