Firenze | scontro fra auto in via Masaccio Tre feriti uno è grave

Oggi pomeriggio a Firenze, due auto si sono scontrate in via Masaccio, provocando il ribaltamento di una vettura. Tre persone sono rimaste ferite, con una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica dell'incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dello scontro.

FIRENZE – Incidente stradale oggi pomeriggio, 10 giugno 2026, a Firenze. Due auto si sono scontrate in via Masaccio e una si è ribaltata. Tre i feriti: ad avere la peggio è stato un uomo di 77 anni, trasferito a Careggi in gravi condizioni. Ferite anche due donne, di 93 e 95 anni, portate nell’ospedale fiorentino in codice giallo, gravi ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, le due auto si sarebbero affiancate sulla carreggiata. Una delle due avrebbe urtato l’altra con una ruota, causando l’incidente e il conseguente ribaltamento di uno dei due veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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