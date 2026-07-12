Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente sulla tangenziale di Andria, in Puglia. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite, di cui una donna di 30 anni si trova in gravi condizioni. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un grave incidente stradale è avvenuto ad Andria, in Puglia, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite, tra cui una trentenne sarebbe in gravi condizioni. Lo scontro ha coinvolto tre auto ed è avvenuto sulla tangenziale in direzione Corato. Incidente mortale ad Andria Nella notte tra l’11 e il 12 luglio si sono scontrate tre auto sulla tangenziale che da Andria va verso Corato. Le vetture coinvolte nello scontro sono state una Citroen C3 che avrebbe tamponato una piccola utilitaria che, dopo l’impatto, avrebbe invaso la corsia finendo contro una 500. La tangenziale tra Andria e Corato dove è avvenuto l’incidente Le auto sono state sequestrate e sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia di Stato per individuare le cause e ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente ad Andria con scontro tra tre auto in tangenziale, morto un 21enne e due feriti

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INSEGUIMENTO A CERIGNOLA, MA L'AUTO DELLA POLIZIA SI SCHIANTA

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