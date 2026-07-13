Un turista ha subito un’aggressione da parte di un bisonte nel Parco Nazionale di Yellowstone. Dopo aver scattato una foto, il visitatore si è fermato tra gli alberi, quando l’animale lo ha inseguito e sollevato con le corna, scaraventandolo a terra. L’incidente è avvenuto di fronte ad altri visitatori, che hanno assistito alla scena. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni del turista.

Doveva essere un momento da ricordare, una delle tante occasioni per ammirare da vicino la natura selvaggia di Yellowstone. Si è invece trasformato in un attimo di puro terrore per un turista, travolto dalla carica improvvisa di un bisonte che lo ha sollevato con le corna e scaraventato a terra davanti agli altri visitatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’episodio, avvenuto nell’ area del campeggio di Bridge Bay, all’interno del celebre Parco Nazionale di Yellowstone, ha lasciato l’uomo gravemente ferito. Secondo le ricostruzioni dei presenti, il bisonte protagonista dell’attacco aveva già mostrato segnali di agitazione poco prima dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turista si ferma per un’ultima foto, ma il bisonte lo insegue tra gli alberi: ecco cos’è successo al Parco Nazionale di Yellowstone

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