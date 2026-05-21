ITS Academy oltre 77 milioni di euro Valditara firma il decreto | Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto che assegna oltre 77 milioni di euro agli ITS Academy per il 2026. La somma, destinata al Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore, sarà distribuita tramite un riparto stabilito dal decreto e trasmesso agli organi di controllo. Il ministro ha firmato il provvedimento, evidenziando come l’aumento delle risorse e lo sviluppo dei campus possano contribuire a rafforzare la capacità competitiva del sistema produttivo nazionale.

Non solo numeri, ma una strategia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato e trasmesso agli organi di controllo il decreto di riparto del Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore relativo al 2026, mettendo a disposizione degli ITS Academy risorse complessive pari a 77.243.380 euro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Its Academy: oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti siciliani

Sullo stesso argomento

Piano Estate 2026: Valditara firma il decreto da 300 milioni di euro. Il Ministro: “Il Piano offre preziose opportunità, soprattutto agli studenti che hanno meno occasioni”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate, che prevede...

Scuole aperte in estate, Valditara firma decreto da 300 milioniUn decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Its Academy e scuola, nuovi investimenti dal Ministero: oltre 170 milioni per formazione, orientamento e musicaUn pacchetto di risorse consistente e articolato per rafforzare la formazione tecnica, l’orientamento degli studenti e le attività artistiche nelle scuole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ... ilgiornale.it

ITS Academy, firmato il decreto per ulteriori 136 milioni su orientamento e formazione. Valditara: Rafforziamo filiera strategica per giovani e sistema produttivoAmmontano a oltre 136 milioni le risorse che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo ... iltempo.it