Ad Aversa si è svolto un incontro tra commercialisti e rappresentanti di una società di consulenza finanziaria, focalizzato sulle strategie di investimento e sulla crescita delle aziende locali. Durante l’evento sono state discusse le opportunità offerte dall’internazionalizzazione e le modalità per favorire lo sviluppo economico delle imprese. La discussione ha visto la partecipazione di professionisti del settore e di operatori interessati a rafforzare la presenza delle imprese sul mercato globale.

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Contrasto povertà è sfida di civiltà. Agire subito” Cisal. 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per Caserta, l’analisi del Segretario Palumbo Villaricca, voucher farmaceutici: al via le domande per i cittadini con ISEE fino a 10.140 euro Ad Aversa confronto tra commercialisti e Signet Capital Advisors per rilanciare l’internazionalizzazione delle imprese con le nuove opportunità AVERSA – “I commercialisti sono fondamentali per il successo presente e futuro delle imprese del territorio. Signet Capital Advisors è specializzata nell’accompagnare le Pmi familiari a valutare e pianificare le migliori opportunità per il futuro dell’azienda.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aversa, confronto su investimenti e crescita delle imprese: commercialisti al centro dello sviluppo economico

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