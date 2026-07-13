TS – Il raduno della Juve comincia da un problema che nessuno si aspettava

Il raduno della Juventus è stato interrotto da un problema inatteso: alcuni giocatori sono stati inseriti tra gli esuberi e ci sono richieste di mercato in uscita. La lista dei convocati non presenta sorprese, ma la situazione riguarda principalmente le trattative in corso e le decisioni sul roster. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui motivi specifici di questa situazione. La squadra si prepara comunque alla prossima stagione.

2026-07-13 08:52:00 Flash news da TS: I convocati della Juve tra esuberi e mercato in uscita. Non ci sono grosse sorprese, nella lista dei convocati. Oltre ai portieri – pure qui: sarà indicativa l’accoglienza per Di Gregorio -, si rivedranno giocatori come Rouhi (richiesto in Serie B), Arthur (piace al Besiktas), lo stesso Milik con cui si sta lavorando a una risoluzione contrattuale. E ancora: si rivedrà Cabal, che ha rifiutato il Genoa nell’ambito dell’affare Ekhator; con lui di nuovo Zhegrova, e poi Openda, e allora Miretti. Tutti giocatori che sono assolutamente consapevoli di un fatto: sono di passaggio, niente di più. Il tappo della Juventus è così evidente che, anche solo dal punto di vista logistico, il JHotel non è bastato per contenere tutti i rientranti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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JUVE, QUESTA CALMA COMINCIA A FARE RUMORE

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