Quando una popstar del calibro di Jennifer Lopez decide di integrare una scena di una serie tv nel canvas ufficiale di una delle sue hit più iconiche, non si tratta di una semplice coincidenza. È un gesto che parla di quanto profondamente la cultura pop contemporanea stia cambiando, di come i confini tra musica, televisione e fandom si stiano dissolvendo in modi inaspettati. E soprattutto, è la dimostrazione concreta che Off Campus non è solo l’ennesimo adattamento di romanzi young adult: è un fenomeno culturale globale che sta conquistando anche le celebrity. La notizia ha iniziato a circolare sui social quando alcuni utenti attenti hanno notato che tra i canvas Spotify di On the Floor era apparsa una scena molto specifica della prima stagione di Off Campus. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La popstar aggiunge Off Campus su Spotify: il gesto che nessuno si aspettava da JLo (e che i social hanno apprezzato)

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Si parla di: Una celebre icona del pop ha aggiunto una scena di Off Campus ad una sua hit su Spotify.

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