Problema Openda risolto per la Juventus | l’offerta che nessuno si aspettava

La Juventus sta pianificando le operazioni di mercato per la prossima estate, concentrandosi anche sulla gestione dei contratti in scadenza e sulle questioni salariali. In particolare, si parla di un’operazione legata a un calciatore che potrebbe lasciare la squadra, con un’offerta inaspettata che ha aperto nuove possibilità. Nel frattempo, i dirigenti stanno valutando come alleggerire il monte ingaggi, cercando di risolvere alcune situazioni contrattuali che hanno complicato la stagione.

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di Alessio Lento Alla Juventus stanno preparando l’estate pensando non solo a chi tenere e chi dare via, ma anche a come sgomberare due o tre contratti pesanti che hanno messo i bianconeri in difficoltà in questa stagione. Uno di questi è quello di Lois Openda, attaccante belga arrivato con grandi aspettative ma che è diventato più un problema che una risposta. L’ obbligo di riscatto dal Lipsia, già scattato dopo che la Juve ha raggiunto il decimo posto in classifica, ha reso Openda ufficialmente un giocatore juventino, con un accordo molto oneroso da circa 44 milioni di euro complessivi tra prestito e acquisto definitivo. Eppure nella stagione italiana il classe 2000 ha faticato tremendamente a incidere, segnando appena due gol e trovando pochissimo spazio sotto la guida di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Problema Openda risolto per la Juventus: l’offerta che nessuno si aspettava ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POST JUVENTUS - ROMA 2-1 | INTERVISTA OPENDA Sullo stesso argomento Via libera per Bernardo Silva alla Juventus: la mossa che nessuno si aspettavadi Alessio LentoBernardo Silva resta un nome pesante, di quelli che a Torino non si pronunciano per caso, ma il punto vero oggi è un altro: il... Juventus, il dato che nessuno si aspettava: Spalletti ritrova una risorsa decisiva proprio nel momento clou dell’annoMercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri… Calciomercato Lazio: il futuro di...