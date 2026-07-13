Trump voleva salvare gli Usa ai Mondiali | il Belgio risponde con la sua dance nello spogliatoio il video è epico

Dopo aver battuto gli Stati Uniti ai Mondiali di calcio, il Belgio ha pubblicato un video in cui si vede un membro della squadra eseguire una danza nello spogliatoio. La vittoria è arrivata in un contesto di tensioni legate a dichiarazioni e interventi di livello politico, con il presidente degli Stati Uniti che aveva espresso il desiderio di salvare la squadra americana. Il video è stato condiviso sui social media e ha attirato molte reazioni.

C’è un modo particolare per celebrare una vittoria contro gli Stati Uniti ai Mondiali di calcio, soprattutto quando quella vittoria arriva dopo giorni di polemiche e ingerenze presidenziali senza precedenti. Il Belgio lo ha trovato, e i l risultato è un video destinato a entrare nella storia del trolling sportivo: l’intera squadra che balla la Trump Dance nello spogliatoio, sulle note immortali di YMCA dei Village People. La scena si consuma dopo il netto 4-1 inflitto dai Diavoli Rossi agli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale 2026. Prima l’esultanza in campo di Romelu Lukaku, che al fischio finale aveva già accennato i caratteristici movimenti del presidente americano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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