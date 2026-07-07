Mondiali 2026 il Belgio travolge gli Usa e vola agli ottavi | Lukaku balla la Trump Dance

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, eliminando la squadra di casa dagli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Lukaku ha festeggiato con una danza, nota come Trump Dance, dopo aver segnato. La nazionale belga avanza ai quarti di finale, dove affronterà la Spagna, che ha sconfitto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La partita si è conclusa con il Belgio che ha dominato dal primo minuto.

Seattle, 7 luglio 2026 – Il sogno mondiale degli Stati Uniti si ferma a Seattle. Il Belgio batte 4-1 la Nazionale di casa negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e vola ai quarti, dove sfiderà la Spagna, vittoriosa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una notte pesante per gli americani, usciti dal torneo davanti al proprio pubblico al termine di una partita segnata dal dominio dei Diavoli Rossi e dalle polemiche per il caso Balogun. Belgio subito avanti con De Ketelaere. Il Belgio parte forte e sblocca il risultato al 9’ con Charles De Ketelaere, bravo a farsi trovare pronto in area dopo la conclusione-assist di Raskin. Gli Stati Uniti accusano il colpo, ma riescono a rimettere in piedi la gara al 31’: Tillman calcia una punizione insidiosa, la deviazione di Vanaken sorprende Courtois e vale l’1-1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Mondiali, Belgio travolge gli Usa e lancia lo sfottò sui social: «Ribaltate questo»

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Mondiali: Balogun stecca, il Belgio asfalta gli Usa. E Lukaku balla la Trump danceIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026.

Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finaleIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale, assicurandosi la qualificazione ai quarti.

Temi più discussi: Ironia Belgio dopo la vittoria sugli Usa: Ribaltate questo. E Lukaku balla la Trump dance; VIDEO | Mondiali, il Belgio travolge gli Stati Uniti: Lukaku balla la ‘Trump dance’; Lukaku segna e balla la Trump dance: il balletto finisce sui social di mezzo mondo; Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finale.

Garcia lascia De Bruyne in panchina e il Belgio strapazza gli Usa 4-1, Lukaku entra, segna e fa la Trump dance Il calcio è semplice: fai giocare i più forti e vinci le partite. Garcia si sta dimostrando un grande allenatore, coraggioso. Lukaku, terzo gol al Mondial x.com

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