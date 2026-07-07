Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026. La squadra europea ha mostrato maggiore qualità e cinismo rispetto agli avversari, che avevano l’opportunità di qualificarsi con una vittoria. La gara si è conclusa con un risultato netto, portando i Diavoli Rossi avanti nel torneo. La sfida successiva sarà contro la Spagna.

Il Belgio ritrova identità, qualità e cinismo nel momento più importante del Mondiale 2026. A Seattle, i Diavoli Rossi dominano gli Stati Uniti con un netto 4-1 e conquistano con pieno merito l’accesso ai quarti di finale, dove li attende la Spagna. Per la squadra di Rudi Garcia è la migliore prestazione del torneo, mentre gli americani salutano la competizione tra delusione e rimpianti, dopo un cammino che aveva alimentato grandi aspettative. Sullo sfondo resta anche il caso Balogun, la cui squalifica revocata dalla Fifa aveva acceso polemiche e tensioni nei giorni precedenti alla sfida. La vigilia era stata monopolizzata dalle discussioni sulla decisione della Fifa di riammettere Balogun, scelta che aveva fatto discutere anche per le presunte pressioni politiche provenienti dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali: Balogun stecca, il Belgio asfalta gli Usa. E Lukaku balla la Trump dance

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