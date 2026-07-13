Trump ordina il blocco su Hormuz petrolio in volata E Teheran lo sfotte | Ha ragione | giusto pagare ma noi meno cari – La diretta

Gli Stati Uniti hanno effettuato una terza serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, colpendo le forze iraniane ritenute responsabili di un attacco a una nave mercantile. La notizia è stata comunicata dal Comando centrale americano. Nel frattempo, Teheran ha commentato ironicamente, affermando che il pagamento del petrolio dovrebbe essere più economico, pur riconoscendo che si tratta di un diritto. Le tensioni nella regione stanno influenzando il mercato del petrolio, che ha visto un aumento dei prezzi.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump orders blockade of Strait of Hormuz amid rising tensions

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Donald Trump alza ancora i toni sul Medio Oriente. Il presidente americano assicura che lo Stretto di Hormuz è e rimarrà aperto con o senza l’Iran e annuncia il ripristino del blocco navale contro le navi iraniane e quelle dei loro clienti. Gli Stati Uniti, dice x.com

Il prezzo del petrolio negli Stati Uniti supera i 75 dollari al barile dopo che Trump ripristina il blocco dello Stretto di Hormuz sulle navi iraniane reddit