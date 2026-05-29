Usa-Iran Trump valuta l’accordo | Via il blocco navale a Hormuz l’uranio lo distruggiamo noi Teheran | Mente – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di avere sul tavolo un accordo con l’Iran, ma ha precisato che firmerà solo se ci saranno vantaggi per gli Stati Uniti. Ha anche detto che l’eventuale accordo comporterebbe la rimozione del blocco navale a Hormuz e la distruzione dell’uranio. La risposta di Teheran è stata che queste dichiarazioni sono false. È il 91esimo giorno di conflitto tra le parti.

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani. In copertina: Donald Trump in riunione alla Casa Bianca con Marco Rubio e Pete Hegseth – Washington, 27 maggio 2026 (AnsaEpa – Samuel Corum) L'articolo Usa-Iran, Trump valuta l’accordo: «Via il blocco navale a Hormuz, l’uranio lo distruggiamo noi». 🔗 Leggi su Open.online

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