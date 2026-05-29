Usa-Iran Trump pronto a firmare l’accordo | Via il blocco navale a Hormuz L’uranio? Lo recuperiamo e lo distruggiamo noi – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che è pronto a firmare un accordo con l’Iran, ma solo se ci saranno benefici per il paese. Ha annunciato che potrebbe rimuovere il blocco navale nello stretto di Hormuz e ha affermato che gli Stati Uniti recupereranno e distruggeranno l’uranio presente in Iran. La dichiarazione è arrivata nel 91esimo giorno di conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran.

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani. Nel suo post su Truth all’ingresso della riunione alla Casa Bianca Trump però torna a mettere condizioni precise cui l’Iran dovrebbe sottostare. Nell’ordine: «Deve accettare che non avrà mai più un’arma o bomba nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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La flotta USA alle porte dellIran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

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