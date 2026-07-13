Trump non è riuscito a riaprire lo stretto di Hormuz

L'Iran ha rafforzato la sua presenza nello stretto di Hormuz, interpretando l'accordo di pace con gli Stati Uniti come un riconoscimento del suo controllo sulla zona. Le forze iraniane hanno schierato navi e posti di blocco nelle acque strategiche, bloccando temporaneamente il transito di alcune petroliere. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, con i movimenti iraniani che continuano a ostacolare il passaggio attraverso lo stretto.

L'Iran ha interpretato l'accordo di pace con gli Stati Uniti come il riconoscimento che controlla lo stretto, e si sta comportando di conseguenza Gli attacchi di questi giorni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz allontanano uno dei principali obiettivi del presidente statunitense Donald Trump, che era proprio la riapertura dello stretto, molto importante per il commercio di petrolio e gas naturale. Domenica il regime iraniano ha detto di averlo chiuso di nuovo, pochi giorni dopo che il traffico marittimo stava lentamente ricominciando. Si sta realizzando una situazione opposta a quella voluta da Trump. Lo scorso 14... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump firma la pace con l'Iran: accordo storico apre lo Stretto di Hormuz

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