Iran Wsj | Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La diretta

Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici rispetto alla proposta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz. L’Iran ha avanzato un’offerta in questa direzione, ma le valutazioni di Washington non sembrano favorevoli. La questione riguarda il possibile accordo tra le parti, mentre le posizioni ufficiali rimangono incerte e non sono state ancora prese decisioni definitive.

Il presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’ Iran di un accordo che prevederebbe l’ apertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal. Trump, secondo quanto riportato, avrebbe tenuto colloqui con i suoi collaboratori lunedì mattina riguardo all’offerta. Trump avrebbe espresso dubbi sulla buona fede dell’Iran, in particolare, in merito alla sua richiesta chiave: porre fine all’arricchimento nucleare e promettere di non produrre mai un’arma nucleare. SECRETARY RUBIO: I think the Iranians are serious about getting themselves out of the mess that they’re in. All the problems they had before the start of this conflict are still there or worse but now they have half the missiles, none of the factories, and no navy.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz – La diretta Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz Notizie correlate Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’Iran di un accordo che prevederebbe... Trump riunisce i suoi nella situation room per fare il punto sull’Iran. Da Teheran una proposta agli Usa per riaprire lo Stretto di Hormuz – La direttaNel 59esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Teheran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 'Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz'; Trump scettico sulla proposta dell’Iran di riaprire Hormuz - WSJ; Iran Wsj | Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz. Fu Cong: causa ostruzione Stretto di Hormuz sono USA e Israele, cessate il fuoco completo e duraturo è soluzione “La causa dell'ostruzione nello Stretto di Hormuz risiede nelle operazioni militari illegali condotte da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Stati Un - facebook.com facebook