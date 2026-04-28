Secondo un articolo del Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti e il suo team per la sicurezza nazionale nutrono dubbi sulla proposta dell’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz. L’offerta iraniana prevede un accordo che comprenderebbe l’apertura di questa importante via marittima, ma al momento non ci sono indicazioni di un’accettazione da parte americana. La questione riguarda la possibilità di modificare lo status quo in quella zona strategica.

Il presidente Usa Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale sono scettici riguardo all’offerta dell’ Iran di un accordo che prevederebbe l’ apertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal. Trump, secondo quanto riportato, avrebbe tenuto colloqui con i suoi collaboratori lunedì mattina riguardo all’offerta. Trump avrebbe espresso dubbi sulla buona fede dell’Iran, in particolare, in merito alla sua richiesta chiave: porre fine all’arricchimento nucleare e promettere di non produrre mai un’arma nucleare. SECRETARY RUBIO: I think the Iranians are serious about getting themselves out of the mess that they’re in. All the problems they had before the start of this conflict are still there or worse but now they have half the missiles, none of the factories, and no navy.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Wsj: Trump scettico sulla proposta iraniana per riaprire lo Stretto di Hormuz

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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