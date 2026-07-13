Trump annuncia nuovi raid contro l' Iran | Bombarderemo il sito nucleare segreto

Tra lunedì e martedì, gli Stati Uniti preannunciano di lanciare attacchi contro un sito nucleare segreto in Iran. La notizia è stata comunicata da un ex presidente durante un'intervista radiofonica, senza ulteriori dettagli sui bersagli o le modalità dell’operazione. La dichiarazione ha suscitato attenzione nel mondo, senza che siano stati forniti comunicati ufficiali o conferme da parte delle autorità statunitensi.

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran tra la serata di lunedì e quella di martedì. Lo ha dichiarato nel corso dell' Hugh Hewitt Show, il programma radiofonico condotto dal conservatore Hugh Hewitt. Interrogato sul memorandum d'intesa con Teheran, Trump ha sostenuto che si trattava di «una prova» per l'Iran, aggiungendo che il Paese «non l'ha rispettata». Trump: «Colpiremo Pickaxe Mountain» Nel corso dell'intervista, l'ex presidente ha inoltre avvertito che gli Stati Uniti prenderanno di mira Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel che, secondo le sue dichiarazioni, ospiterebbe un sito nucleare segreto nei pressi di Natanz, tra le montagne a circa 300 chilometri a sud di Teheran. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Trump annuncia unarmada Usa verso lIran e rivendica stop alle esecuzioni

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