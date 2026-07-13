Trump annuncia gli attacchi sull’Iran | Bombe anche su sito nucleare So dove sono i nuovi leader Dal 14 luglio il blocco di Hormuz – La diretta

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto una terza serie di attacchi contro l’Iran, completata l’11 luglio, ritenendo le forze iraniane responsabili di un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. L’annuncio arriva mentre il blocco di Hormuz viene mantenuto dal 14 luglio. Trump ha dichiarato di aver colpito anche un sito nucleare iraniano e di conoscere la posizione dei nuovi leader.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi

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