Nuovi attacchi incrociati tra Usa e Iran nella notte Teheran | Hormuz è più importante delle bombe atomiche – La diretta

Nella notte, lo Stretto di Hormuz ha visto nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha dichiarato la chiusura temporanea del passaggio marittimo, mantenendolo chiuso «fino a nuovo avviso». La riapertura, prevista da un accordo firmato lo scorso giugno, viene così sospesa. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, con scontri e dichiarazioni di forte opposizione.

Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo «fino a nuovo avviso», nonostante la sua riapertura fosse uno dei punti previsti dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Poco prima dell’annuncio, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha colpito con un missile la nave mercantile MV Gfs Galaxy, una portacontainer battente bandiera cipriota che stava tentando di attraversare lo Stretto. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani. Secondo Axios, gli attacchi hanno preso di mira «radar di sorveglianza aerea e marittima, depositi di missili e droni, siti di lancio e batterie missilistiche terra-aria». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran-Usa-Israele, attacchi incrociati. Teheran punta il dito sullOnu

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