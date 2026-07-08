Riesplode la guerra su Hormuz nuovi attacchi Usa contro l’Iran L’ordine di Trump dal vertice Nato | Non finirà presto La reazione di Teheran – La diretta

Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid nel Golfo del petrolio, rispondendo agli attacchi contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Gli attacchi sono avvenuti tra il 7 e l’8 luglio e sono stati condotti dopo le azioni dei pasdaran contro le imbarcazioni. Il presidente ha indicato che la situazione non si risolverà facilmente, mentre i vertici della Nato hanno confermato che la crisi continuerà a lungo.

Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

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Guerra in Iran pronta a riesplodere Trump e Israele verso nuovi attacchi

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