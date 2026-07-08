Riesplode la guerra su Hormuz nuovi attacchi Usa contro l’Iran L’ordine di Trump dal vertice Nato | Non finirà presto La reazione di Teheran – La diretta

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid nel Golfo del petrolio, rispondendo agli attacchi contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Gli attacchi sono avvenuti tra il 7 e l’8 luglio e sono stati condotti dopo le azioni dei pasdaran contro le imbarcazioni. Il presidente ha indicato che la situazione non si risolverà facilmente, mentre i vertici della Nato hanno confermato che la crisi continuerà a lungo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra in Iran pronta a riesplodere Trump e Israele verso nuovi attacchi

Video Guerra in Iran pronta a riesplodere? Trump e Israele verso nuovi attacchi

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: oggi la risposta di Teheran alla bozza di intesa USA. Trump: “Accordo possibile, il conflitto finirà presto”Oggi si attende una risposta da parte di Teheran alla bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti, nel contesto della tensione tra i due paesi.

Iran, la guerra in diretta: domani i negoziati a Doha su Hormuz. Axios: “Teheran- USA hanno concordato di cessare attacchi”Domani a Doha si terrà un incontro tra funzionari di Washington e Teheran sulla regione di Hormuz, dopo gli attacchi delle ultime ore.

Si parla di: Riesplode la faida delle paranze, raffica di piombo a Montesanto.

Ciclopedonale di Cognento. In consiglio ok a due proposte: riesplode la guerra delle mozioniSi è riaccesa in Consiglio comunale la ’guerra delle mozioni’ che vede contrapposti, come sempre, il centrodestra e il centrosinistra. Questa volta l’oggetto del ’contendere’ è il percorso ... ilrestodelcarlino.it

Fori chiusi: riesplode la guerra. Marino, schiaffo a CaltagironeINSIDE. Con il provvedimento di chiusura totale dei Fori Imperiali, Ignazio Marino consuma l’ultima battaglia della guerra al cavalier Francesco Gaetano Caltagirone. La cronaca di un rapporto ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web