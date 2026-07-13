Truffe phishing estate 2026 | come difendersi

Le truffe phishing aumentano durante l’estate del 2026, con casi di offerte false di case vacanze, Wi-Fi non protetti, QR code contraffatti e deepfake AI. Le autorità segnalano un incremento di tentativi di inganno online, sfruttando la stagionalità e la maggiore presenza di persone in rete. Nessuna misura preventiva viene trascurata, dai controlli sui link alle verifiche degli indirizzi web. L’obiettivo è contrastare le frodi che si moltiplicano con l’aumento di attività turistiche e connessioni pubbliche.

Le truffe phishing aumentano in estate: case vacanze false, Wi-Fi non sicuri, QR code contraffatti e deepfake AI. Guida pratica alla prevenzione. L'estate è il periodo dell'anno in cui la guardia si abbassa e i truffatori lo sanno bene. Il Codacons ha lanciato un allarme specifico per il 2026: le truffe online legate alle vacanze hanno registrato una crescita significativa, potenziate dall'intelligenza artificiale generativa che oggi permette di creare annunci di case vacanze con foto e video deepfake, siti clone di portali di prenotazione indistinguibili dagli originali e messaggi di phishing in italiano perfetto privi di qualsiasi errore. 🔗 Leggi su Defanet.it

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Mi è arrivata questa mail strana. Grazie alla spettatrice che ha segnalato questo messaggio intestato all’Interpol. Avverte di presunte indagini per pedofilia, ma è un tentativo di #phishing per chiedere pagamenti non dovuti. Ci sono altre truffe simili? #chilhavi x.com

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