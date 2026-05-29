Nel 2026, la guida pratica evidenzia l'importanza di riconoscere le truffe di phishing attraverso segnali come email sospette, richieste di dati personali e link non affidabili. Vengono suggeriti strumenti gratuiti per verificare l’autenticità dei messaggi e prevenire attacchi online. La guida include esempi reali di tentativi di phishing e fornisce indicazioni pratiche per proteggersi senza ricorrere a strumenti complessi.

Come riconoscere e difendersi dal phishing nel 2026: guida pratica con esempi reali, segnali d'allarme e strumenti gratuiti per proteggerti. Il phishing è la truffa informatica più diffusa al mondo e nel 2026 è diventata più sofisticata che mai grazie all'intelligenza artificiale. I criminali informatici usano modelli AI per generare email, SMS e messaggi WhatsApp in italiano perfetto, privi degli errori grammaticali che un tempo erano il segnale più ovvio di una truffa. Il risultato: truffe sempre più credibili che colpiscono anche utenti esperti. Secondo i dati di Poste Italiane e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nel 2025 le segnalazioni di phishing in Italia sono aumentate del 38% rispetto all'anno precedente, con danni economici stimati in oltre 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Come difendersi dal phishing nel 2026: guida pratica per riconoscere le truffe online

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Difendersi nel digitale: guida pratica per docenti

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