Durante l’estate, molte persone usano internet per prenotare vacanze, tra offerte e soggiorni. Tuttavia, aumentano anche le truffe online, come le vacanze fantasma, in cui le prenotazioni risultano inesistenti o non vengono rispettate. Le vittime si trovano a perdere denaro o a scoprire di aver prenotato in strutture inesistenti. Per evitare questi raggiri, è consigliabile verificare le recensioni, usare piattaforme affidabili e controllare i dettagli delle prenotazioni prima di completare il pagamento.

L’estate è sinonimo di vacanze, relax e voglia di staccare dalla routine. Migliaia di famiglie, coppie e giovani scelgono ormai il web per organizzare il proprio soggiorno, confrontando offerte e prenotando con pochi clic appartamenti, case vacanza e hotel. Una comodità che, però, porta con sé anche dei rischi. Con l’aumento delle prenotazioni online cresce infatti il fenomeno delle cosiddette “vacanze fantasma”, truffe che ogni anno lasciano centinaia di turisti senza alloggio e con il conto corrente più leggero. Le “vacanze fantasma”. Le offerte sembrano irresistibili: ville con piscina, appartamenti vista mare, residence di lusso o camere in hotel a prezzi nettamente inferiori rispetto al mercato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’estate, tempo di partenze… e di raggiri: le vacanze fantasma e come difendersi dalle truffe online

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