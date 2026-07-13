Truffatori derubano due anziani spacciandosi per carabinieri poi fanno sparire soldi oro e fucili

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due anziani sono stati derubati da truffatori che si sono spacciati per carabinieri, sostenendo di dover gestire un furto in zona e di dover compiere pratiche urgenti in caserma. Hanno fatto allontanare la coppia di anziani e la loro famiglia, poi sono entrati in casa e si sono impossessati di denaro, oro e armi. La truffa si è conclusa con il furto di beni di valore lasciando gli anziani senza soldi né oggetti.

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Montecosaro, 13 luglio 2026 - Con la scusa di un furto avvenuto in zona e di “adempimenti burocratici urgenti” da sbrigare in caserma, hanno fatto allontanare dall’abitazione un uomo, la figlia e il genero, per poi ripulire la casa di una coppia di anziani. Ma l’indagine dei carabinieri della stazione di Montecosaro ha permesso di individuare e denunciare a piede libero due napoletani, di 20 e 37 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di truffa e furto in abitazione. La tecnica collaudata. Il raggiro è scattato ai danni di un pensionato di 76 anni residente a Montecosaro. L’uomo è stato contattato sul cellulare da un sedicente militare dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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