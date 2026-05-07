Quattro persone sono state arrestate a Udine nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un gruppo coinvolto in truffe ai danni di anziani legate a furti di oro. Le indagini hanno ricostruito le modalità con cui i truffatori convincevano le vittime al telefono, e sono stati identificati anche alcuni complici arrivati da Caserta per partecipare ai colpi. L’attività investigativa ha portato alla cattura dei sospetti e alla messa in sicurezza di alcune vittime.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere le vittime al telefono?. Chi sono i complici arrivati da Caserta per il colpo?. Cosa è successo nel momento esatto in cui sono stati arrestati?. Perché i criminali hanno scelto proprio quel metodo di controllo ispettivo?.? In Breve Furto del 12 febbraio: due giovani di Aversa arrestati ai domiciliari.. Bottino del primo colpo: monete e medaglie d'oro per 40mila euro.. Nuovo arresto in flagranza: due uomini di 39 e 43 anni in carcere.. Vittima dell'ultimo tentativo: ottantottenne di Udine coinvolto in truffa telefonica.. La Polizia di Udine e i Carabinieri hanno arrestato quattro persone in poche ore, sventando tentativi di furto ai danni di cittadini anziani nella città friulana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, arrestati 4 truffatori: sventlati i furti d’oro agli anziani

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