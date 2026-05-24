Due persone sono state arrestate per aver truffato un’anziana utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”. Durante l’operazione, i militari hanno scoperto che uno dei sospettati aveva ottenuto oro e denaro dalla vittima. La donna aveva riferito che il marito era stato arrestato, probabilmente per convincerla a consegnare i beni. I due uomini sono stati fermati in flagranza di reato e sono ora in custodia.

Due arrestati per truffa a un’anziana con la tecnica del "finto carabiniere". I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato una coppia, un 63enne e una 57enne italiani, pregiudicati, residenti a Cattolica, responsabili di truffa aggravata in concorso e fuga pericolosa in concorso, in danno di un’anziana residente a San Zaccaria frazione di Ravenna, al confine con Cesena. Il primo malvivente con una telefonata si è presentato come carabiniere, ha convocato urgentemente il marito dell’anziana in caserma a Ravenna, informandolo che il suo veicolo era stato coinvolto, poco prima, in una rapina in gioielleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presi due truffatori: "Suo marito è stato arrestato". E si fanno dare oro e denaro

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Tentata truffa, scatta l'arresto

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