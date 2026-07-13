Un uomo è stato arrestato mentre cercava di portare via soldi a un’anziana tramite una truffa. Aveva già tentato di convincerla di essere un carabiniere e di un incidente finto, nel tentativo di ottenere denaro. La vittima ha chiamato i soccorsi, che hanno fermato il sospettato prima che potesse fuggire con il bottino. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

Ancora un arresto per tentata truffa aggrava in concorso. Ancora il tentativo di raggirare una persona anziana con il finto incidente e il carabiniere fasullo. Ma i carabinieri, quelli veri, sono arrivati e per un 26enne è scattata la misura cautelare. È andata così: una donna di 82 anni è stata contattata al telefono di casa da un sedicente maresciallo dei carabinieri che la informava del grave incidente stradale causato dal figlio. Figlio che sarebbe stato sottoposto a fermo a meno che l’anziana madre non avesse consegnato denaro e preziosi per evitare conseguenze legali. Non solo il carabiniere fasullo, preannunciava alla donna l’arrivo di un avvocato per il ritiro dei beni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffatore finisce nella rete. Stava “intascando“ il bottino

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