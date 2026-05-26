Il 19 gennaio, un uomo di 34 anni è stato arrestato per una truffa ai danni di una pensionata. Dopo l’arresto, è stato chiesto il giudizio immediato nei suoi confronti. Si tratta di un episodio in cui il sospettato ha tentato di ingannare una persona anziana, finendo in carcere. La misura giudiziaria è stata richiesta in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine.

Il 19 gennaio, Vincenzo Malinconico, truffatore di 34 anni di Napoli, aveva concluso nel modo peggiore il suo ultimo tentativo di truffare una pensionata: in carcere. I carabinieri lo avevano arrestato in flagranza di reato mentre cercava di allontanarsi dall’abitazione di una donna di 68 anni, che poco prima aveva ricevuto la solita telefonata da parte di un falso maresciallo dei carabinieri, che la invitava a preparare il denaro e i monili custoditi in casa per accertamenti legati a possibili furti. Ma la vittima si era accorta che l’uomo la stava derubando, lo aveva aggredito per cercare di riprendersi la sua roba custodita in un cofanetto che l’uomo si era messo in tasca: ma lui l’aveva spintonata ed era scappato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffatore finito nella rete . Chiesto il giudizio immediato

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Trained by three beauties in prison, he returns, tears up the marriage, and shakes the world.

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