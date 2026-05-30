Un uomo è stato arrestato mentre tentava di fuggire con il bottino di una truffa. In auto aveva denaro e oggetti ottenuti illegalmente durante un colpo precedente. La polizia ha intercettato e fermato il soggetto dopo averlo individuato mentre si allontanava dalla scena. Si tratta del secondo tentativo di truffa portato a termine dall’individuo, che in passato non era riuscito a portare a termine il colpo. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire eventuali altri reati collegati.

Una volta non ce l’ha fatta, ma la seconda è andata a segno. Tuttavia è stato intercettato dai carabinieri, la refurtiva è stata recuperata e lui, un giovane di 22 anni incensurato residente nel milanese è stato arrestato dai militari e portato davanti al giudice il quale ha convalidato l’arresto e lo ha mandato ai domiciliari ad attendere il processo per truffa aggravata e tentata truffa. È successo lunedì mattina, quando una pensionata, tra l’altro persona fragile, è stata contattata per telefono da un sedicente carabiniere il quale la avvertiva che era stata portata a termine una rapina a una gioielleria di Crema e che era stata segnalata la sua auto come quella utilizzata dai banditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrestato truffatore provetto. In auto il bottino di un colpo

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Truffatore arrestato durante consegna dei soldi: il video

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