Negli anni Trenta, alcune persone hanno iniziato a truccarsi in spiaggia, mentre altre preferivano lasciar respirare la pelle nuda, proteggendola con un velo di crema solare. Oggi, il dibattito tra chi sceglie di truccarsi e chi preferisce non farlo continua a dividere le preferenze, senza che ci siano regole precise o obblighi. La decisione rimane individuale e legata alle abitudini personali, con molte persone che optano per protezioni solari leggere o per il trucco, a seconda delle preferenze.

TRUCCARSI o non truccarsi in spiaggia? È il dilemma che si pone ogni anno chi si appresta ad affrontare lunghe giornate in spiaggia. Gli schieramenti sono chiari: da un lato ci sono le puriste della pelle nuda, vestita solo da un velo (invisibile) di Spf 50 e lasciata libera di essere finalmente se stessa. Dall’altro avanzano vecchie e nuove pin-up, mai senza gloss, ciglia laminate, zigomi scintillanti e nemmeno un capello fuori posto. Senza dare ragione alle une o alle altre, una precisazione è d’obbligo: sulla sabbia non tutto è ammesso, esiste un galateo che, sostiene Elisa Bonandini, consulente d’immagine, «predilige il “less is more”, che non significa selvaggio o non curato, ma nemmeno fuori luogo». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Truccarsi in spiaggia: chi ha cominciato (negli Anni 30) e cosa fare ora

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