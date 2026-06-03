Negli ultimi anni, Vlahovic ha segnato più gol rispetto a Kolo Muani. Vlahovic ha totalizzato oltre 50 reti in campionato, mentre Kolo Muani si ferma a circa 20. Entrambi sono attaccanti centrali, ma Vlahovic ha una media realizzativa superiore. I due giocatori hanno militato in club diversi, con Vlahovic che ha giocato principalmente in Italia e Kolo Muani in Francia.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic o Kolo Muani: chi ha segnato di più negli ultimi anni? Analogie e differenze

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