Un giocatore spagnolo, recentemente salito dalla posizione 687 alla 42 del ranking mondiale, sta attirando l’attenzione nel circuito tennistico internazionale. Ha studiato negli Stati Uniti e ora si prepara a confrontarsi con alcuni dei migliori al mondo, tra cui un tennista italiano. La sua ascesa è avvenuta in un solo anno, durante il quale ha dovuto affrontare pressioni e aspettative crescenti.

Da numero 687 del mondo a 42 in un anno, con all’orizzonte la top 30. Il tutto portando un grande fardello sulle spalle. Perché se sei spagnolo, giochi a tennis e ti chiami Rafael l’associazione a Nadal diventa automatica e la pressione aumenta. Rafael Jodar è il nome nuovo balzato agli onori della cronaca. Un altro talento del tennis, che a suon di prestazioni e vittorie sta attirando su di sé le attenzioni di tutti, facendo dimenticare al pubblico di Madrid l’assenza di Alcaraz (ai box per un infortunio al polso). E adesso per il giovane spagnolo c’è il banco di prova più duro: Sinner nei quarti di finale. Nato a Madrid il 17 settembre...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Jodar, il “nuovo” Rafael spagnolo che ha studiato tennis negli Stati Uniti. E ora sfida Sinner

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