Martedì, in una cartiera nello Stato di Washington, un serbatoio di sostanze chimiche è imploso. L’incidente ha provocato la morte di almeno una persona e la scomparsa di altre nove. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’implosione né sulla natura delle sostanze coinvolte. Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre che cercano di recuperare le persone disperse.

Un serbatoio di sostanze chimiche è imploso martedì in una cartiera di Longview, nello Stato americano di Washington, causando almeno un morto e nove dispersi. La vittima è un operaio. Per cause ancora da chiarire, l’enorme serbatoio contenente oltre 3 milioni e 790mila litri di un liquido altamente corrosivo è imploso e crollato presso la Nippon Dynawave Packaging. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, implode un serbatoio di sostanze chimiche: almeno un morto e 9 dispersi

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Alert for possible explosion of toxic substance in southern California

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