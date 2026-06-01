Un uomo di 53 anni è stato arrestato nel Casentino dopo essere stato trovato in possesso di sostanze dopanti e droga. I Carabinieri delle stazioni di Rassina e Talla, insieme all’Aliquota Radiomobile, hanno effettuato un controllo che ha portato al sequestro di sostanze illecite. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione volta a contrastare il traffico di droga e sostanze proibite nella zona.

Arezzo, 1 giugno 2026 – I Carabinieri delle Stazioni di Rassina e Talla e dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Bibbiena hanno concluso un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti n el territorio casentinese, arrestando un 53enne, già noto alle Forze dell’Ordine. L’operazione è stata preceduta da un prolungato servizio di osservazione e controllo svolto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, nel corso del quale i militari hanno monitorato i movimenti sospetti registrati nell’area, documentando, in particolare, la cessione di una dose di cocaina, pari a circa 2 grammi, a una persona, risultata poi essere assuntrice di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga in Casentino, arrestato un 53enne, trovato in possesso di sostanze dopanti

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