Troppe truffe via telefono Il sindaco | State attenti
Le truffe telefoniche rappresentano un problema persistente nel territorio, secondo il sindaco di Montemurlo. Ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a mantenere prudenza quando ricevono chiamate sospette. La comunicazione sottolinea l'importanza di essere vigili e di evitare di condividere informazioni personali o finanziarie durante queste chiamate. Nessuna altra misura specifica è stata indicata, ma l’appello è rivolto a un comportamento cauto da parte di chi riceve chiamate non richieste.
PRATO "Massima attenzione alle truffe telefoniche che continuano a registrarsi sul nostro territorio". Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, punta i riflettori sulla sicurezza dei cittadini, soprattutto gli anziani, e lancia un appello ai montemurlesi a seguito di recenti segnalazioni riguardanti falsi operatori e finti appartenenti alle forze dell’ordine che contattano i cittadini, nel tentativo di estorcere denaro o informazioni sensibili. "Voglio dire con chiarezza a tutti che i carabinieri non telefonano mai a casa per richiedere pagamenti, riscossioni di denaro, né tantomeno oggetti di valore o gioielli per presunte cauzioni o emergenze legate a parenti – sottolinea il sindaco Calamai – chiediamo a tutti i cittadini, in particolare ai più anziani e ai loro familiari, di prestare la massima attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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