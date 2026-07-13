Troppe truffe via telefono Il sindaco | State attenti

Notizia in breve

Le truffe telefoniche rappresentano un problema persistente nel territorio, secondo il sindaco di Montemurlo. Ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a mantenere prudenza quando ricevono chiamate sospette. La comunicazione sottolinea l'importanza di essere vigili e di evitare di condividere informazioni personali o finanziarie durante queste chiamate. Nessuna altra misura specifica è stata indicata, ma l’appello è rivolto a un comportamento cauto da parte di chi riceve chiamate non richieste.